В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и скончался

18:17 | 12.06.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Щербакова из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, он скончался от полученных травм.



Сообщение о пожаре поступило в 16:02. Пламя охватило 20 квадратных метров квартиры на 4 этаже 5-этажного дома. Отмечается, что из горящего помещения звеном газодымозащитной службы спасли женщину. Её вывели из дома в маске дыхательного аппарата.



Стоит добавить, что ещё до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 15 жильцов, в том числе четверо детей. На место выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Огонь потушили за 11 минут.