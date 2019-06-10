Дети из Серова сожгли поминальные венки на вечном огне

18:03 | 12.06.2019

Фото: скриншот из видео с камер наблюдения

Инцидент произошел во вторник, 11 июня, на мемориале Вечный огонь. Дети подожгли венки, возложенные к скульптуре скорбящей женщины.



В тушении пожара принимали участие сотрудники МЧС.



Сегодня утром было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором видно, что акт вандализма совершили двое школьников. Сначала дети пинали венки. Потом взяли что-то похожее на ветку, подожгли ее на горелке Вечного огня и поднесли к венкам. Когда те загорелись, дети убежали.