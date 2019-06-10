В Екатеринбургском отеле нашли тело полковника из Москвы

17:43 | 12.06.2019

Фото: 1pnz.ru

В гостинице «Маринс Парк Отель Екатеринбург» нашли тело командированного из Москвы полковника внутренней службы МВД Ивана Атискова. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.



Инцидент произошел с 10 на 11 июня. Информацию о смерти подтвердил источник в правоохранительных органах, но при этом в Следственном комитете по Свердловской области сказали, что не знают о происшествии.



С 10 мая в Екатеринбурге началась проверка деятельности Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Полковник, тело которого нашли в отеле, курировал направление организационно-штатных мероприятий инспекции.