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15:48 | 12.06.2019
Фото: regnum.ru
У ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилой многоэтажке
Отмечается, что пожар повредил имущество в квартире на площади 3 кв. м. Спасатели вывели по лестничным маршам 12 жильцов. В МЧС сообщили, пострадавших нет. Причины возгорания выясняют дознаватели.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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