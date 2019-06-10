У ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилой многоэтажке

15:48 | 12.06.2019

Фото: regnum.ru

В Нижнем Тагиле в доме по Октябрьскому проспекту, 1 загорелась квартира на седьмом этаже. Пожар вспыхнул 11 июня около 18 часов. Часть жильцов была эвакуирована, на месте работали три единицы спасательной техники, рассказали очевидцы.



Отмечается, что пожар повредил имущество в квартире на площади 3 кв. м. Спасатели вывели по лестничным маршам 12 жильцов. В МЧС сообщили, пострадавших нет. Причины возгорания выясняют дознаватели.