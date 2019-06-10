В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку

13:58 | 12.06.2019

Фото: eburg.mk.ru

Личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга ориентирован на поиски 13-летней Марии Меньковой. Она ушла из дома на улице Бакинских комиссаров 10 июня. Сейчас ее местонахождение неизвестно.



Рост девушки 156 сантиметров, у нее темно-русые волосы, каре-зеленые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Она была одета в темно-зеленую ветровку, черные джинсы и кеды.



О местонахождении Марии Меньковой можно сообщить в ОВД по телефонам: (343)325-42-05, (343)356-45-74 (78, 80), (343)356-42-15, 02.