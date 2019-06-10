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13:58 | 12.06.2019

Фото: eburg.mk.ru

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку

Личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга ориентирован на поиски 13-летней Марии Меньковой. Она ушла из дома на улице Бакинских комиссаров 10 июня. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Рост девушки 156 сантиметров, у нее темно-русые волосы, каре-зеленые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Она была одета в темно-зеленую ветровку, черные джинсы и кеды.

О местонахождении Марии Меньковой можно сообщить в ОВД по телефонам: (343)325-42-05, (343)356-45-74 (78, 80), (343)356-42-15, 02.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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