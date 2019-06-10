Евгений Куйвашев провел церемонию вручения флагов в честь Дня России

12:48 | 12.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области провёл торжественную церемонию вручения флагов в честь Дня России. Знамёна были вручены патриотическим и волонтёрским организациям, а также казачьим обществам и национально-культурным автономиям.



Всего награду получили около 30 организаций. Помимо того, глава региона вручил благодарственные письма добровольцам, помогавшим ликвидировать последствия масштабных пожаров в Забайкалье.



На церемонию награждения приехал уральский космонавт Сергей Прокопьев. Он поздравил свердловчан с Днём России от себя лично, от Центра подготовки космонавтов и отряда космонавтов «Роскосмоса».



После церемонии вручения флагов Евгений Куйвашев совершил традиционное возложение цветов к памятнику первому Президенту Российской Федерации Борису Ельцину.