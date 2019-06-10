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12:13 | 12.06.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В пожаре под Нижним Тагилом погибла семья из трёх человек, в том числе ребёнок
Сообщение о возгорании в диспетчерскую МЧС поступило ранним утром, в 05:20. К месту пожара выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось лишь спустя два часа, в 07:28. При разборе сгоревших конструкций пожарные под завалами обнаружили тела трёх человек. После чего к месту ЧП прибыли сотрудники полиции и следственного комитета.
Происшествие и гибель людей прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В результате пожара в коллективных садах вблизи станции Анатольская погибли три человека. Тела главы семьи, его супруги и их несовершеннолетнего сына были обнаружены при разборе пожарища. Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в семь часов утра. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Ее возглавляет полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Туда же оперативно прибыли и нашли коллеги из регионального Следственного комитета. Точную причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, они надышались угарным газом», — рассказал Горелых.
В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили, что по предварительной информации причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Назначен ряд судебных экспертиз.
© «Вечерние Ведомости»
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