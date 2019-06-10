Маленькая девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

12:06 | 12.06.2019

Фото: lawecon.ru

Инцидент произошел на ГГМ 11 июня в 15:20. Водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил правила перестроения и столкнулся с иномаркой «Датсун», сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка-пассажир получила травму головы.



Как сообщают сотрудники дорожной полиции, водитель «ВАЗ-2109» следовал по Уральскому проспекту со стороны улицы Большая Гальянская в сторону улицы Бригадная. Возле дома № 32 по улице Малая Гальянская он решил перестроиться в другой ряд, но совершил ошибку и столкнулся с «Датсун ОН-ДО», за рулём которого была женщина.



Маленькая девочка, находившаяся на заднем пассажирском месте в иномарке, получила ушиб мягких тканей головы. После осмотра ребёнка отпустили домой. Погибших нет. Оба водителя были трезвыми.