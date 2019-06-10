На здании мэрии в Екатеринбурге установят ограждения, сдерживающие снег

10:15 | 12.06.2019

Фото: life-list.ru

Снегозадержатели установят на административных зданиях в переулке Банковском, 1 и на улице Малышева, 31. Об этом сообщили в МКУ «Управление зданиями».



Установка снегозадержателей в переулке Банковский обойдётся в 462,6 тысячи рублей, на улице Малышева — 169,7 тысяч рублей.



Работы будут проводить только в ночное и вечернее время, а также в выходные дни. Завершить установку собираются к 30 сентября.



Одной из причин, по которой было принято решение об установке сдерживающей конструкции, стал произошедший в феврале этого года инцидент: с крыши мэрии сорвалась глыба льда и упала на пенсионерку. Чиновники признали, что это действительно произошло, но видео показали только спустя сутки. Позднее прокуратура сообщила, что уборка снега с крыши проходила с нарушениями.