Новости дня
10:15 | 12.06.2019
Фото: life-list.ru
На здании мэрии в Екатеринбурге установят ограждения, сдерживающие снег
Установка снегозадержателей в переулке Банковский обойдётся в 462,6 тысячи рублей, на улице Малышева — 169,7 тысяч рублей.
Работы будут проводить только в ночное и вечернее время, а также в выходные дни. Завершить установку собираются к 30 сентября.
Одной из причин, по которой было принято решение об установке сдерживающей конструкции, стал произошедший в феврале этого года инцидент: с крыши мэрии сорвалась глыба льда и упала на пенсионерку. Чиновники признали, что это действительно произошло, но видео показали только спустя сутки. Позднее прокуратура сообщила, что уборка снега с крыши проходила с нарушениями.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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