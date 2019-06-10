В Екатеринбурге собирают подписи против увольнения главы института кардиологии

09:20 | 12.06.2019

Фото: derzhava-journal.ru

Инициаторами создания открытого письма губернатору Свердловской области, в котором просят продлить контракт с главным врачом центра Яном Габинским, стали сотрудники института кардиологии. В данный момент им удалось собрать уже 5 тысяч подписей жителей Екатеринбурга под письмом. Всего кардиологи планируют собрать 15 тысяч подписей, после чего письмо будет передано Евгению Куйвашеву.



Контракт у Яна Габинского заканчивается 17 июля, но от министерства здравоохранения Свердловской области до сих пор не поступали предложения о его продлении. По словам заведующей учебно-образовательным отделом Уральского института кардиологии Светланы Яковлевой, контракт с Габинским заново продлевают каждый год, и каждый год это происходит через конфликт. Яковлева отмечает, что в этом году уволить Габинского пытаются из-за возраста, хотя до его 70-летия ещё 3,5 года.



Коллектив намерен отстаивать главврача до последнего. В письме они заявили, что в случае увольнения Яна Габинского, Уральский институт кардиологии потеряет всех хороших специалистов.



Тем временем, в министерстве здравоохранения спокойны. Они говорят, что Габинский работает в соответствии с договором, а также то, что о его заслугах помнят. Контракт будет продлён, но вновь на год, поскольку на пять лет заключить его не получится, поскольку врач может занимать эту должность только до 70 лет.