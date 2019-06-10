В Курганской области задержали автомобиль, ехавший в Екатеринбург, с партией опасных таблеток

22:54 | 11.06.2019

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

На пути из Алма-Аты в Екатеринбург задержали автомобиль с партией таблеток, содержащих опасное вещество, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.



Отмечается, что в автомобиле «Газель» на пункте пропуска «Петухово» обнаружили 7 коробок с 88 тыс. 830 таблетками. Как сообщили в управлении ФСБ, исследование показало, что таблетки содержат опасное вещество «сибутрамин». Эти лекарства являются сильно действующими препаратами, запрещёнными к свободному обороту на территории России. Партию перевозил 28-летний россиянин.



Добавим, что сейчас проводятся следственные действия по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»), предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы и статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта»), с наказанием до 3 лет лишения свободы.