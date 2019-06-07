Екатеринбургскую учительницу, заставившую первоклашек писать грубое слово, наказали

20:39 | 11.06.2019

Фото: znak.com

В Екатеринбургском лицее имени Дягилева учительница заставила писать первоклашек ругательное слово. Как рассказали в городском департаменте образования, педагогу сделали выговор.



По словам самой учительницы, она сделала это, чтобы по почерку вычислить, кто из учеников класса написал грубое слово на парте. Педагогу пришлось извиниться перед родителями и учителями, также с женщиной была проведена работа. Учителю сделано дисциплинарное взыскание в виде выговора.