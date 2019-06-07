Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


20:39 | 11.06.2019

Фото: znak.com

Екатеринбургскую учительницу, заставившую первоклашек писать грубое слово, наказали

В Екатеринбургском лицее имени Дягилева учительница заставила писать первоклашек ругательное слово. Как рассказали в городском департаменте образования, педагогу сделали выговор.

По словам самой учительницы, она сделала это, чтобы по почерку вычислить, кто из учеников класса написал грубое слово на парте. Педагогу пришлось извиниться перед родителями и учителями, также с женщиной была проведена работа. Учителю сделано дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:39 | 11.06.2019
Екатеринбургскую учительницу, заставившую первоклашек писать грубое слово, наказали

20:09 | 11.06.2019
В Екатеринбурге состоится Международный боксерский форум

19:42 | 11.06.2019
В Екатеринбурге состоится заседание «Академии русской мечты»

19:09 | 11.06.2019
В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль «ГАЗ 3110»

19:03 | 11.06.2019
В Ирбите разыскивается без вести пропавший подросток

18:51 | 11.06.2019
Свердловчанина приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии за хранение наркотиков

18:29 | 11.06.2019
В День России в Екатеринбурге пройдёт ряд фестивалей и концертов

18:09 | 11.06.2019
Топливо на АЗС Свердловской области становится все дороже

17:53 | 11.06.2019
В Сысерти ищут педофила, изнасиловавшего пятилетнего ребёнка

17:42 | 11.06.2019
«Полиция граффити» может появиться в Екатеринбурге стараниями депутата Госдумы

17:40 | 11.06.2019
В Екатеринбурге общественники проверили детские аттракционы (ФОТО)

17:29 | 11.06.2019
Пермская компания по созданию системы медицинского мониторинга сможет выйти на мировой рынок

17:23 | 11.06.2019
В результате выбора подрядчиков на ремонт дорог в рамках нацпроекта сэкономили почти 100 млн рублей

17:20 | 11.06.2019
В екатеринбургский ЦПКиО временно перестанут ходить трамваи

17:18 | 11.06.2019
В Чусовом начаты работы по строительству тепличного комплекса «Пермский»

17:09 | 11.06.2019
В центры соцзащиты Пермского края доставят 40 автомобилей для перевозки пожилых людей

17:07 | 11.06.2019
В Екатеринбурге продолжают пропадать крытые остановки

17:07 | 11.06.2019
В пресс-службе свердловской полиции прокомментировали визит силовиков в редакцию «Областной газеты»

17:06 | 11.06.2019
Назначена дата выборов депутатов в парламент Кургана

16:52 | 11.06.2019
Перекресток Комсомольского проспекта и улицы Луначарского открывается после реконструкции теплосети

16:36 | 11.06.2019
«Особый спорт»: свердловчане взяли семь медалей на Всероссийском турнире по плаванию

16:02 | 11.06.2019
Выбираем лучший наряд на выпускной: самые яркие тренды этого года

15:43 | 11.06.2019
Компания, ремонтировавшая Екатеринбургский цирк, требует с Росгосцирка 3,5 миллиона рублей

15:22 | 11.06.2019
«Спецавтобаза» не собирается снижать тарифы на вывоз мусора

15:06 | 11.06.2019
В Кургане на месяц перекроют улицу Карла Маркса из-за провала

14:59 | 11.06.2019
Новый начальник службы судебных приставов назначен в Екатеринбурге

14:49 | 11.06.2019
Мэрия Кургана: городские пляжи в ближайшее время будут готовы к открытию купального сезона

14:26 | 11.06.2019
В Кургане журналисты выступили в защиту Ивана Голунова: «Мы не должны ни в коем случае отдавать своих»

13:52 | 11.06.2019
Пермяков приглашают отметить День города в парках

13:51 | 11.06.2019
Запущено мобильное приложение «Управляем вместе» для Android

13:37 | 11.06.2019
Депутат стал новым главой фонда «Город без наркотиков»

12:52 | 11.06.2019
Свердловскую дорожно-строительную компанию оштрафовали за трудоустройство бывшего полицейского

12:46 | 11.06.2019
В Екатеринбурге закрыли движение трамваев по улице Радищева

12:36 | 11.06.2019
Мужчина, избивший женщину-водителя автобуса в Екатеринбурге, стал фигурантом уголовного дела

12:29 | 11.06.2019
В связи с прохождением Крестного хода в Перми будет ограничено движение

12:20 | 11.06.2019
Соперниками сборной Пермского края в юнармейском лагере «Гвардеец» стали 9 команд из ПФО





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 