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20:39 | 11.06.2019
Фото: znak.com
Екатеринбургскую учительницу, заставившую первоклашек писать грубое слово, наказали
По словам самой учительницы, она сделала это, чтобы по почерку вычислить, кто из учеников класса написал грубое слово на парте. Педагогу пришлось извиниться перед родителями и учителями, также с женщиной была проведена работа. Учителю сделано дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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