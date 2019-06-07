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20:09 | 11.06.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В Екатеринбурге состоится Международный боксерский форум

В столице Урала с 12 по 17 июня пройдёт II Международный боксёрский форум, об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского форума.

Отмечается, что запланированные мероприятия будут проводиться на площадках Дворца игровых видов спорта «Уралочка», КРК «Уралец» и Академии единоборств РМК. Эксперты со всего мира проанализируют положение дел в мировом боксе, очищение этого вида спорта от коррупции, обеспечение прозрачности его функционирования, а также возможное исключение бокса их программы Олимпийских игр.

Как напомнила начальник Управления по физической культуре Администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, уральская столица примет также и 20-й чемпионат мира по боксу уже в сентябре этого года, что станет для горожан настоящим спортивным праздником.

Добавим, что на Международный боксёрский форум съедутся главы и участники ведущих организаций - IBF, WBC, WBO и WBA. Также в Екатеринбург приедут легенда мирового бокса Рой Джонс-младший, Тимати, Сергей Бобунец и другие гости.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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