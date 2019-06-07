В Екатеринбурге состоится заседание «Академии русской мечты»

19:42 | 11.06.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице пройдёт заседание дискуссионного клуба «Академия русской мечты», где обсудят роль и перспективы проведения «Иннопрома-2019» и саммита GMIS, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Заседание состоится 14 июня в 10:00 в конференц-зале муйтимедийного парка «Россия – моя история». На мероприятии будут выступать исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова и замминистра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова. Ожидается, что на мероприятие приедут представители органов госвласти и местного самоуправления, депутаты заксобрания региона и городской думы Екатеринбурга, члены общественных организаций, учёные и писатели.



Отмечается, что идею создать дискуссионный клуб подал российский писатель Александр Проханов во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.