Свердловчанина приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии за хранение наркотиков

18:51 | 11.06.2019

Фото: ru.tsn.ua

Жителя Богдановича приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за сбыт наркотических веществ массой 9,32 грамма, об этом сообщают в ОМВД России по Богдановическому району.



Уточняется, что 34-летнего подозреваемого вместе с напарником задержали ещё в феврале с поличным. У них обнаружили 9,32 грамма наркотиков. Оказалось, что безработные уральцы приобрели вещество в интернете, оплатив через терминал и узнав, где находится «тайник».



Отметим, один из подсудимых уже отбывает наказание по части 2 статьи 228 УК РФ.