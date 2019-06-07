Новости дня
18:29 | 11.06.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В День России в Екатеринбурге пройдёт ряд фестивалей и концертов
Празднование начнётся в 10:45. В это время в парке «Таганская слобода» состоится Географический фестиваль для свердловских школьников. Дети примут участие в фотоквесте «Мир глазами географа», географическом диктанте «Мой Екатеринбург», игре-квесте «Уральскими тропами», конкурсе бардовской песни и соревновании краеведов.
Далее, в Историческом сквере, в полдень состоится традиционное мероприятие «Хором славим Россию и город», где горожане смогут услышать сводный хор из 1700 певцов. Здесь же состоится открытие выставки, посвящённой полёту уральского космонавта Сергея Прокопьева. Также в Историческом сквере с 13:30 Свердловским региональным отделением Всероссийского фестивального движения «Хороводы России» будет организован праздничный хоровод.
В акватории Городского пруда с 10:00 до 14:00 можно будет наблюдать за ходом «Студенческой регаты 2019», также в этот день на водноспортивной базе ДОСААФ России в 13:30 состоится церемония открытия Всероссийской акции «День Российского Паруса» и регаты «Паруса России».
Кроме того, в ТРЦ «Академический» в 14:00 состоится финал конкурса «Уральская краса – длинная коса».
Стоит добавить, что в этом году праздничные мероприятия пройдут не только в центре, но и в других районах города, поэтому в орбиту культурно-развлекательных мероприятий будет вовлечено гораздо большее число горожан.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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