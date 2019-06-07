Топливо на АЗС Свердловской области становится все дороже

18:09 | 11.06.2019

Фото: iz.ru

Отпускные цены повысили заправки «Газпром нефть».



В среднем рост по бензину составил 25 копеек за литр: так, бензин АИ-2 подорожал с 41,60 до 41,85 рубля, АИ-95 — с 44,20 до 44,45 рубля, АИ-95 G-Drive — с 45,60 до 45,85 рубля, АИ-100 — с 52,01 до 51,30 рубля. Дизтопливо подскочило в цене ещё сильнее — с 45,96 до 46,40 рубля.



При этом на АЗС «Лукойл» цены сохранились : АИ-92 стоит 42,69 рубля, АИ-95 — 46,20 рубля, АИ-100 — 52,01 рубля, ДТ — 45,96 рубля.



Напомним, до 1 июля текущего года в России действует мораторий на повышение цен на автомобильное топливо, который ввели после скачкообразного роста цен на бензин и дизтопливо весной и летом 2018 года.