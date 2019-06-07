«Спецавтобаза»не собирается снижать тарифы на вывоз мусора

15:22 | 11.06.2019

Фото: ЕТВ

МУП «Спецавтобаза» подало иск о признании недействительным решения Региональной энергетической комиссии о снижении тарифов на вывоз мусора.



Однако их заявление пока оставлено без движения из-за недочетов. У предприятия есть возможность исправить их до 24 июня.



Ранее РЭК, исходя из предписания ФАС РФ, приняла постановление об изменении тарифов для нескольких региональных операторов по обращению с отходами в Свердловской области. Ставки снизили для «Спецавтобазы» и компании «Рифей». По новым тарифам стоимость вывоза мусора должна снизиться на 40 рублей с человека в месяц.



Кстати, «Спецавтобаза» также подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС РФ, чье предписание стало основанием для постановления РЭК. Требования те же - признать документ не имеющим силы. Заседание состоится 18 июля.