Новый начальник службы судебных приставов назначен в Екатеринбурге

14:59 | 11.06.2019

Фото: ОТВ

Новым главой управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области назначена Альбина Сухорукова.



Приказ об ее назначении был подписан федеральным Минюстом. На сайте регионального управления Сухорукова уже неделю значится руководителем без приставки "врио". Официально в новом статусе Сухорукова будет представлена на следующей неделе.



С декабря прошлого года Альбина Сухорукова исполняла обязанности главы свердловского УФССП. До этого она занимала пост начальника УФССП по Челябинской области.

