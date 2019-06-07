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13:37 | 11.06.2019

Фото: znak.com

Депутат стал новым главой фонда «Город без наркотиков»

Новым президентом фонда «Город без наркотиков» стал 25-летний депутат Тимофей Жуков. Об этом заявил Андрей «Дюша» Кабанов в своем Facebook.

Кабанов сообщил, что уходит по собственному желанию. Также он написал, что Жукову предложили стать президентом на общем собрании учредителей. До этого депутат был вице-президентом фонда.

По мнению Кабанова, наркоманы сейчас помолодели, а это значит, что молодой руководитель способен глубже вникнуть в технологии, которыми они пользуются для распространения веществ.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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