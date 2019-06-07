Депутат стал новым главой фонда «Город без наркотиков»

13:37 | 11.06.2019

Фото: znak.com

Новым президентом фонда «Город без наркотиков» стал 25-летний депутат Тимофей Жуков. Об этом заявил Андрей «Дюша» Кабанов в своем Facebook.



Кабанов сообщил, что уходит по собственному желанию. Также он написал, что Жукову предложили стать президентом на общем собрании учредителей. До этого депутат был вице-президентом фонда.



По мнению Кабанова, наркоманы сейчас помолодели, а это значит, что молодой руководитель способен глубже вникнуть в технологии, которыми они пользуются для распространения веществ.