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13:37 | 11.06.2019
Фото: znak.com
Депутат стал новым главой фонда «Город без наркотиков»
Кабанов сообщил, что уходит по собственному желанию. Также он написал, что Жукову предложили стать президентом на общем собрании учредителей. До этого депутат был вице-президентом фонда.
По мнению Кабанова, наркоманы сейчас помолодели, а это значит, что молодой руководитель способен глубже вникнуть в технологии, которыми они пользуются для распространения веществ.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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