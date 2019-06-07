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20:34 | 10.06.2019
Фото: группа "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
В Нижнем Тагиле в пятиэтажке от взрыва бытового газа из окна выбросило мужчину
Пострадавшему сейчас оказывается необходимая помощь. Кроме того, по автолестнице пожарные спасли ещё двух человек с 4 и 5 этажей. Также ведется эвакуация жителей дома.
В МЧС добавили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пламя уже потушено спасателями, идёт пролив сгоревших конструкций. Далее на месте будет проводиться обследование.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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