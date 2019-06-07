В Нижнем Тагиле в пятиэтажке от взрыва бытового газа из окна выбросило мужчину

20:34 | 10.06.2019

Фото: группа "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

В Нижнем Тагиле в пятиэтажке на Черноистокинском шоссе произошел взрыв бытового газа в квартире на 4 этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, из окна квартиры ударной волной на улицу выбросило мужчину.



Пострадавшему сейчас оказывается необходимая помощь. Кроме того, по автолестнице пожарные спасли ещё двух человек с 4 и 5 этажей. Также ведется эвакуация жителей дома.



В МЧС добавили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пламя уже потушено спасателями, идёт пролив сгоревших конструкций. Далее на месте будет проводиться обследование.