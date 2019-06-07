В Свердловской области сгорели два садовых дома

20:05 | 10.06.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 10 июня, на территории Свердловской области сгорели два садовых дома.



Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, о первом пожаре сообщили в 16:11. В Горноуральском округе в коллективном саду на площади 73 квадратных метров сгорел дом, была повреждена кровля. Огонь также повредил стены соседнего дома. Чтобы потушить пожар на место выезжали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.



Второе возгорание произошло в коллективном саду Североуральска. Пламя охватило 25 квадратных метров. На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.