В Екатеринбурге разгромили редакцию проекта «Сноб»

19:54 | 10.06.2019

Фото: 1ul.ru

Редакцию международного проекта «Сноб» в Екатеринбурге разгромил неизвестный, об этом сообщила главный редактор Ксения Чудинова.



По словам Чудиновой, неизвестный проник в офис и полностью разгромил его. В помещение сотрудники редакции не могут попасть с 9 утра, так как там работает криминалист. Кроме того, не смотря на то, что размер ущерба ещё точно не известен, редактор считает, что изданию потребуется помощь коллег с техникой.



Следует напомнить, что ранее в Екатеринбурге была разгромлена редакция издания «Коммерсант».