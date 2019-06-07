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19:15 | 10.06.2019

Фото: фонд Святой Екатерины

На проведение опроса о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге потребуется 13 млн рублей

Определена сумма, которую нужно будет выделить на проведение опроса о месте строительства собора Святой Екатерины. Как заявил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, по предварительным расчетам потребуется около 13 млн рублей.

Отметим, что в списке предложенных площадок для возведения храма всего 6 мест: территории на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода, на территории сквера у Театра драмы, но с условием корректировки проекта, на улице Татищева напротив стадиона, а также на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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