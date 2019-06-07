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18:59 | 10.06.2019
Фото: novostivolgograda.ru
В Свердловской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков массой 6 грамм
В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт наркотического вещества массой 6 грамм, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Отмечается, что в начале июня молодого человека заметили патрульные службы в Дзержинском районе, в то время как он, по предположению полицейских, делал закладки с наркотиками. Позже сотрудники оперативной группы по контролю за оборотом наркотиков полицейского отдела №17 установили за молодым человеком скрытое наблюдение и провели операцию с подставным закупщиком наркотиков.
У задержанного 19-летнего свердловчанина обнаружили сотовый телефон с информацией о месте нахождения закладки с наркотиками. По указанному в мобильнике адресу полицейские нашли закладку. Кроме того, дома у молодого человека обнаружили 6 грамм «синтетики».
Стоит добавить, что у молодого человека ранее уже была судимость. Сейчас в его отношении полицией возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и покушение на сбыт наркотических веществ.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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