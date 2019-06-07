В Свердловской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков массой 6 грамм

18:59 | 10.06.2019

Фото: novostivolgograda.ru



В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт наркотического вещества массой 6 грамм, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».



Отмечается, что в начале июня молодого человека заметили патрульные службы в Дзержинском районе, в то время как он, по предположению полицейских, делал закладки с наркотиками. Позже сотрудники оперативной группы по контролю за оборотом наркотиков полицейского отдела №17 установили за молодым человеком скрытое наблюдение и провели операцию с подставным закупщиком наркотиков.



У задержанного 19-летнего свердловчанина обнаружили сотовый телефон с информацией о месте нахождения закладки с наркотиками. По указанному в мобильнике адресу полицейские нашли закладку. Кроме того, дома у молодого человека обнаружили 6 грамм «синтетики».



Стоит добавить, что у молодого человека ранее уже была судимость. Сейчас в его отношении полицией возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и покушение на сбыт наркотических веществ.