На выходных в центре Екатеринбурга пройдёт первая летняя ярмарка

18:26 | 10.06.2019

Фото: Центр организации выставок и ярмарок Екатеринбурга

В уральской столице на площади 1905 года на выходных пройдёт традиционная ярмарка выходного дня, первая в текущем летнем сезоне, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Горожане смогут приобрести различные саженцы и рассады цветочных, садовых и декоративных культур, а также сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Большинство из них будут представлены садоводами Среднего Урала. Новый участник ярмарки, сибирское предприятие, порадует жителей и гостей города олениной, северной рыбой, колбасами и лекарственными травами.



Отметим, ярмарка работать проходить 15 и 16 июня с 09:00 до 16:30. В связи с этим парковка напротив администрации будет закрыта с пятницы с 19:00 до 18:00 воскресенья.