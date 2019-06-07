Акватории Исети и Городского пруда в Екатеринбурге будут очищать до ноября

18:13 | 10.06.2019

Фото: МУП «КРППО»

Экологи продолжат очистку акваторий Исети и Городского пруда до 1 ноября, об этом сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга.



Директор МУП «КРППО» Василий Порываев рассказал, что специалисты регулярно убирают мусор с водной глади основных водных артерий уральской столицы. Чтобы очистить реку и пруд, экологи пользуются моторными и весельными лодками, а также сачками. Прибрежные зоны и отмели рабочие очищают во время искусственного понижения уровня воды.



Отмечается, что некоторые места приходится убирать повторно, из-за того что горожане вновь оставляют мелкий мусор, также отходы приносит течение реки.



Добавим, что плановые работы по очистке акватории ведутся начиная с периода схода льда до заморозков.