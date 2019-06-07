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16:13 | 10.06.2019
Фото: Facebook Евгения Кексина
Ресторан «Огонек» объявил об акции в поддержку Ивана Голунова
По словам ресторатора Евгений Кексина, акция в «Огоньке» начнется 11 июня и продлится два дня, включительно до Дня России. Такие же футболки в течение двух дней будут носить и сотрудники ресторана. А на вечеринке, посвященной Дню России «Огонек» заказал афишу с Российским флагом и надписью «Свободу Ивану Голунову».
Напомним, что корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Журналист с редакцией настаивают, что свертки с наркотиками ему подбросили. Также Иван Голунов заявляет, что в момент задержания силовики его избивали и не давали связаться с родными.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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