Ресторан «Огонек» объявил об акции в поддержку Ивана Голунова

16:13 | 10.06.2019

Фото: Facebook Евгения Кексина

Акции в поддержку журналиста-расследователя продолжаются в Екатеринбурге - в ресторане «Огонек» обещан бесплатный напиток каждому посетителю, пришедшему в футболке с эмблемой «Я (Мы) Иван Голунов».



По словам ресторатора Евгений Кексина, акция в «Огоньке» начнется 11 июня и продлится два дня, включительно до Дня России. Такие же футболки в течение двух дней будут носить и сотрудники ресторана. А на вечеринке, посвященной Дню России «Огонек» заказал афишу с Российским флагом и надписью «Свободу Ивану Голунову».



Напомним, что корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Журналист с редакцией настаивают, что свертки с наркотиками ему подбросили. Также Иван Голунов заявляет, что в момент задержания силовики его избивали и не давали связаться с родными.