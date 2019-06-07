В Красноуфимске мать троих детей свела счеты с жизнью

10:50 | 10.06.2019

Фото: Уральский меридиан

В Красноуфимске нашли мертвой мать троих детей в собственном доме. Женщина свела счеты с жизнью. Следственный отдел СКР по Красноуфимску проводит расследование.



Женщину нашли еще 30 мая. Как рассказывает местный житель, в этот день в детском саду №18 проходил выпускной. Там обнаружили, что деньги на подарки детям и персоналу садика пропали. Женщины, занимавшейся их сбором, тоже не было. Ее ребенок на празднике был один. Только вечером все узнали, что женщину нашли дома мертвой.



Отмечают, что погибшая была доброжелательным человеком. Из-за чего мать троих детей решила свести счеты с жизнью пока неизвестно. Но, как рассказали ее знакомые, незадолго до трагедии от погибшей ушел сожитель, забрав те деньги, которые собирались на подарки.