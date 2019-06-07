«Прикоснись»: в Екатеринбурге появился памятник уличным художникам

10:34 | 10.06.2019

Фото: Уральский меридиан

В Екатеринбурге появился памятник автору граффити на пересечении улиц Малышева и Толмачева.



Гипсовая скульптура стрит-арт художника весит около 150 килограмм и стоит на бетонном основании. Если не подойти совсем близко к скульптуре, то можно подумать, что это живой человек. Работу назвали «Прикоснись», так как по словам художников Павла и Леонида, если пожать левую руку гипсового парня, то у него начнёт светиться лицо. Замысел простой — авторы хотели показать, что любой может не только прикоснуться к искусству, но и зажечь идею.



Отметим, что в день годовщины сноса телебашни эти же художники установили на Плотинке ее копию.