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10:34 | 10.06.2019
Фото: Уральский меридиан
«Прикоснись»: в Екатеринбурге появился памятник уличным художникам
Гипсовая скульптура стрит-арт художника весит около 150 килограмм и стоит на бетонном основании. Если не подойти совсем близко к скульптуре, то можно подумать, что это живой человек. Работу назвали «Прикоснись», так как по словам художников Павла и Леонида, если пожать левую руку гипсового парня, то у него начнёт светиться лицо. Замысел простой — авторы хотели показать, что любой может не только прикоснуться к искусству, но и зажечь идею.
Отметим, что в день годовщины сноса телебашни эти же художники установили на Плотинке ее копию.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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