Открытие выставки «Выше Уральских гор. Сергей Прокопьев — первый екатеринбуржец в космосе» пройдет 12 июня в Екатеринбурге

09:58 | 10.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

Екатеринбургский планетарий совместно с московским Музеем космонавтики откроют выставку «Выше Уральских гор. Сергей Прокопьев — первый екатеринбуржец в космосе».



На выставке можно будет пройти космический путь Сергея Прокопьева.



— Летом 2019 года Урал отмечает сразу две большие космические даты: год с начала миссии Сергея Прокопьева на МКС и пятилетие Екатеринбургского планетария. Вместе вы будете упорно тренироваться, чтобы занять своё место на орбите и взлететь с той же стартовой площадки космодрома Байконур, с которой когда-то взлетел Юрий Алексеевич Гагарин. Вы сможете полюбоваться на Землю из иллюминатора с высоты нескольких сотен километров, выполните десятки серьёзных научных экспериментов, повеселитесь с коллегами по станции и даже выйдете в открытый космос, — рассказывают о предстоящей выставке организаторы.



Открытие выставки на Плотинке запланировано на 12 июня в 13:30.