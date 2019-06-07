В Екатеринбурге задержан мужчина, осквернивший памятник первого президента России

09:29 | 10.06.2019

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге задержали мужчину, который 8 июня разрисовал краской памятник Борису Ельцину.



В минувшие выходные, стоит отметить, что уже не в первый раз, на памятнике первому президенту России появилась краска — в этот раз красным цветом обвели буквы фамилии Ельцина. Неожиданным стало то, что акт вандализма совершил 60-летний мужчина.



— Человека, который подошел с баллончиком и облил надпись на памятнике Борису Ельцину, задержали. Мы составили заявление в полицию. Имя нарушителя мы не знаем. Единственное, что служба безопасности передала после общения с полицией, это то, что задержанный — 1959 года рождения. Изрисованные буквы на памятнике благополучно отмыты. Никаких провокационных надписей нарушитель не делал, — рассказала руководитель пресс-службы Ельцин Центра Евгения Капитонихина.



На данный момент с мужчиной разбирается полиция.