В Екатеринбурге умер человек, упавший с яхты на Верх-Исетском пруду

09:18 | 10.06.2019

Фото: yandex.ru/images

Вчера, 9 июня, в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду с яхты в воду упал человек. Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, прибывшие к месту происшествия врачи сделали все необходимое, чтобы спасти утонувшего, но тщетно — человек погиб.



На место происшествия выезжали следователи по Верх-Исетскому району. Точная причина смерти пока не установлена, есть предположения, что смерть наступила не из-за утопления, а из-за проблем со здоровьем, ранее у мужчины диагностировали сердечную недостаточность. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.



Процессуальное решение будет принято после проведения полной доследственной проверки и установления всех обстоятельств случившегося.