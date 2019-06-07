В Свердловской области разыскиваются два подростка

В Верхней Салде полицейские разыскивают двух воспитанников социально-реабилитационного центра, об этом сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».17-летний Эдуард Терещенко и 15-летний Евгений Павленко покинули центр 8 июня около 15:00.Отмечается, что ранее Эдуард неоднократно уходил из учреждения, после чего его находили в городе Кировоград.Рост обоих мальчиков 160 см. У Эдуарда светло-русые волосы, длинная чёлка, серые глаза. Он был одет в серый спортивный костюм и темные кроссовки. В Евгения спортивное телосложение, темные короткие волосы, темные глаза и смуглая кожа. Мальчик был одет в черные спортивные штаны, черную футболку и черные кроссовки в сеточку.При обнаружении подростков сотрудники МВД просят немедленно сообщить по телефону 8(34345) 5- 46- 35 или 8- 999- 368- 06- 93.