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17:00 | 9.06.2019
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области разыскиваются два подростка
17-летний Эдуард Терещенко и 15-летний Евгений Павленко покинули центр 8 июня около 15:00.
Отмечается, что ранее Эдуард неоднократно уходил из учреждения, после чего его находили в городе Кировоград.
Рост обоих мальчиков 160 см. У Эдуарда светло-русые волосы, длинная чёлка, серые глаза. Он был одет в серый спортивный костюм и темные кроссовки. В Евгения спортивное телосложение, темные короткие волосы, темные глаза и смуглая кожа. Мальчик был одет в черные спортивные штаны, черную футболку и черные кроссовки в сеточку.
При обнаружении подростков сотрудники МВД просят немедленно сообщить по телефону 8(34345) 5- 46- 35 или 8- 999- 368- 06- 93.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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