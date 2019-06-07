Двух пропавших 6 июня девочек нашли в Екатеринбурге

14:06 | 9.06.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Двух пропавших в посёлке Ис 6 июня девочек нашли. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 16-летнюю Машу и 15-летнюю Полину обнаружили в Екатеринбурге.



На поиск девочек полиция отправила 8 групп из 32 человек. Кроме того, пришлось опрашивать друзей и знакомых Маши и Полины, проверять их переписки и контакты в соцсетях. Позже обнаружилось, что подружки отправились в Качканар, а там купили билеты до Екатеринбурга.



В пресс-службе ГУ МВД добавили, что сейчас сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет проведена проверка.