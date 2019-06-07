В Екатеринбурге на Окружной сгорела сауна

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Ночью в Екатеринбурге на улице Окружная сгорела сауна, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.В МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Пламя повредило кровлю, чердачное перекрытие и внутреннюю отделку подсобного помещения сауны.На место выезжали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара не уточняются.