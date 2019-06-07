В ДТП в Свердловской области с участием мотоцикла пострадал один человек

12:42 | 9.06.2019

Фото из архива ГУ МЧС России по Свердловской области

В Белоярском городском округе произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Камри» и мотоцикла «Хонда». Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в аварии пострадал человек.



ДТП произошло утром, в 9:50 на 16 км автодороги Белоярский-Асбест. На место выезжали 3 человека личного состава и 1 единица техники.



Точные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.