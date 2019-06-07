В Екатеринбурге сегодня утром на трассе сгорела легковушка

Сегодня, 9 июня, утром на восьмом километре екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) недалеко от Кольцово загорелся Nissan. Пламя и клубы дыма были видны издалека.Автомобиль выгорел почти полностью, и, судя по всему, восстановлению он не подлежит. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на место происшествия незамедлительно прибыли одна единица техники и пять человек личного состава, однако спасти автомобиль не удалось.В результате возгорания никто не пострадал. Причины случившегося выясняют пожарные дознаватели.