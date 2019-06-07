В постройке находились газовые баллоны: в Екатеринбурге ночью сгорел дом

10:52 | 9.06.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Сегодня ночью в Екатеринбурге в садовом товариществе «Черёмушка» возле Кольцовского тракта сгорел дом и все постройки на участке. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Постоянно слышались хлопки и взрывы.



На момент возгорания в доме никого не было, однако позже к месту ЧП приехал хозяин. Он заявил, что в одной из построек находятся газовые баллоны, после чего сотрудники МЧС повысили ранг пожара до уровня «1-Бис». В тушении огня были задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.



