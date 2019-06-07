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10:52 | 9.06.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В постройке находились газовые баллоны: в Екатеринбурге ночью сгорел дом

Сегодня ночью в Екатеринбурге в садовом товариществе «Черёмушка» возле Кольцовского тракта сгорел дом и все постройки на участке. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Постоянно слышались хлопки и взрывы.

На момент возгорания в доме никого не было, однако позже к месту ЧП приехал хозяин. Он заявил, что в одной из построек находятся газовые баллоны, после чего сотрудники МЧС повысили ранг пожара до уровня «1-Бис». В тушении огня были задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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