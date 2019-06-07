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20:40 | 8.06.2019
Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушили
Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. По предварительным данным, пожар повредил пять зданий разного назначения (в том числе бараки, где живут осуждённые). Вертолёт Ми-8 совершил 14 сливов (около 70 тонн воды). Из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся, однако побороть его всё же удалось.
В исправительной колонии №8 находятся около 400 осуждённых. Никто из них не пострадал.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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08.06.2019
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