Уральские театры «Шарманка» и «ORA» представят в Москве на фестивале «Протеатр» спектакль «Бородино. Наброски людей»

Уральские театр «Шарманка» и театр «ORA» примут участие в фестивале «Протеатр» в Москве. Коллективы выступят со спектаклем «Бородино. Наброски людей».«Для нас участие «ORA» во Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр» - это огромная возможность показать, что именно в Екатеринбурге есть театр, способный сочетать профессиональное актерское мастерство с раскрытием творческого и человеческого потенциала людей с ОВЗ», - отметила пиар-менеджер театра «Шарманка» Ксения Альпинская.Также Альпинская сообщила, что театр Ларисы Абашевой уникален, ведь в спектаклях заняты артисты с разными ограничениями по здоровью, и это не умаляет их таланта. Зрители видят не только спектакль, но включаются во всеобъемлющий мир с его радостями и печалью. Кроме того, с артистами театра профессионально занимаются по современными театральным методикам с возможностью совмещения с инклюзией (освоение телесно-аффективной и эмоциональной саморегуляции).«Важно привезти спектакль «Бородино. Наброски людей» на фестиваль «Протеатр», потому что показы в Москве помогают адекватно понять и проанализировать, в ту ли сторону мы двигаемся в плане искусства. Также неродной зритель объективно смотрит спектакль незнакомого ему коллектива»,- отметила Лариса Абашева.Ближайшее выступление «ORA» и «Шарманки» можно будет увидеть 28 июня на фестивале URAL MUSIC NIGHT на площадке в кинотеатре «Салют». Начало в 19:30. Вход свободный.Для поездки в Москву на фестиваль «Протеатр» коллективам необходима финансовая поддержка. Для оказания помощи необходимо обратиться к пиар-менеджеру Ксении Альпинской по телефону +79638528173.