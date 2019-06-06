В Екатеринбурге возле здания главного управления МВД области проходит пикет в поддержку Ивана Голунова

16:45 | 8.06.2019

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге у главного управления МВД России по Свердловской области начался одиночный пикет в защиту журналиста Ивана Голунова. К зданию с табличкой «Вы подбросили наркотики Голунову?» вышел пиарщик Платон Маманов.



По мнению пикетчика, журналиста Ивана Голунова задержали не потому, что он нарушил закон, а потому, что он «перешёл кому-то дорогу». Также Маманов отметил, что не владеет достаточным объёмом информации о журналисте, поэтому не может сполна утверждать о его невиновности. Однако пиарщик требует открытого и честного расследования дела.



Напомним, 6 июня в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков задержали корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросила полиция. Как пишет «Медуза», после задержания Голунову около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату, а ещё позже в полиции его избили. Врач скорой помощи диагностировал у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер.



Журналист Иван Голунов специализировался на антикоррупционных расследованиях.