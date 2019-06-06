Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


14:57 | 8.06.2019

Фото: ФК «Урал»

Защитник «Урала» Александр Данцев покинул состав клуба и решил заняться тренерской деятельностью

Состав футбольного клуба «Урал» покинул защитник Александр Данцев. Спортсмен принял решение заняться тренерской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

За «Урал» Александр Данцев выступал с 2011 года. Вышел с командой в Премьер-Лигу, одерживал победы в Кубке ФНЛ, в качестве капитана команды выводил «Урал» на финальный матч Кубка России в Сочи. За свердловский клуб провел 180 матчей в чемпионатах и первенствах страны. Свой заключительный матч за клуб Александр провел 26 мая против «Анжи».

С сезона 2019/2020 Александр приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды «Урал».

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:57 | 8.06.2019
Защитник «Урала» Александр Данцев покинул состав клуба и решил заняться тренерской деятельностью

13:38 | 8.06.2019
На место вылетел вертолёт Ми-8: в Свердловской области загорелась исправительная колония

12:03 | 8.06.2019
В Красноуфимске сегодня ночью сгорел частный дом

11:09 | 8.06.2019
В Екатеринбурге в результате ДТП водитель мотоцикла впал в кому

10:53 | 8.06.2019
Сотрудники ГИБДД в выходные проведут рейд по Свердловской области

10:27 | 8.06.2019
ПАО «Уралкалий» и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение

10:08 | 8.06.2019
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» приглашает на домашний матч

10:07 | 8.06.2019
«Уралкалий» подписал два специнвестконтракта с Минпромторгом РФ и Пермским краем

10:05 | 8.06.2019
Ребёнка доставили в больницу: в Екатеринбурге столкнулись фургон и легковушка

09:23 | 8.06.2019
За рулём легковушки был пенсионер: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и мотоцикла

08:42 | 8.06.2019
В Екатеринбурге на Посадской загорелась квартира в жилом доме

07.06.2019

20:54 | 7.06.2019
Водитель погиб на месте: под Ревдой легковушка столкнулась с фурой

19:46 | 7.06.2019
Трое ушли, двое остались: изменения в составе футбольного клуба «Урал»

19:30 | 7.06.2019
Зооспасатель в Екатеринбурге помог выбраться из западни птенцу вороны и голубю

18:48 | 7.06.2019
Пропустить через себя и встрепенуться: В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Головлёвы»

18:35 | 7.06.2019
Члены Общественного совета обсудили содержание памятников культурного наследия Перми

18:32 | 7.06.2019
Новый дворовый мини-стадион начали строить в Перми на ул. Пихтовой

18:28 | 7.06.2019
В Пермской городской Думе открылась выставка Бориса Сатюкова

18:03 | 7.06.2019
Анатолий Марчевский вновь стал директором Екатеринбургского цирка

17:45 | 7.06.2019
Пермский край поднялся на 22 позиции в Нацрейтинге инвестиционного климата субъектов страны

17:45 | 7.06.2019
Завод в Нижнем Тагиле запустит новое оборудование для повышения качества асфальта

17:17 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу

17:15 | 7.06.2019
На зауральской трассе Citroen C4 влетел в дерево. Пострадал ребенок

17:06 | 7.06.2019
В Нижних Сергах мужчину отправили в колонию за незаконную рубку леса

17:05 | 7.06.2019
В Кургане идет замена старых киосков с мороженным на современные павильоны

16:50 | 7.06.2019
Библиотечный центр «Екатеринбург» собирает ненужные пластинки для открытия винил-кроссинга

16:19 | 7.06.2019
Прокуратура и районная администрация добились восстановления горячего водоснабжения на Эльмаше

16:15 | 7.06.2019
«Задобрить» не получилось: в Нижнем Тагиле осудили предпринимателя за дачу взятки

15:55 | 7.06.2019
Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске

15:51 | 7.06.2019
В Екатеринбурге насильнику 15-летней школьницы вынесли приговор

15:43 | 7.06.2019
В пермском call-центре прошла прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

15:14 | 7.06.2019
Пермский край привлек инвестиции в 200 млн рублей для производства человекоподобных роботов

15:13 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле парк «Народный» оградят полутораметровым забором

14:52 | 7.06.2019
Полицейские Ревды разыскивают гражданина, подозреваемого в незаконной продаже наркотиков

14:50 | 7.06.2019
В связи с репетицией карнавала «Пермское яркое» будет изменено движение транспорта

14:47 | 7.06.2019
На встрече с почетными гражданами Перми городские власти рассказали о перспективных проектах и программе Дня города





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 