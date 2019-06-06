Защитник «Урала» Александр Данцев покинул состав клуба и решил заняться тренерской деятельностью

14:57 | 8.06.2019

Фото: ФК «Урал»

Состав футбольного клуба «Урал» покинул защитник Александр Данцев. Спортсмен принял решение заняться тренерской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



За «Урал» Александр Данцев выступал с 2011 года. Вышел с командой в Премьер-Лигу, одерживал победы в Кубке ФНЛ, в качестве капитана команды выводил «Урал» на финальный матч Кубка России в Сочи. За свердловский клуб провел 180 матчей в чемпионатах и первенствах страны. Свой заключительный матч за клуб Александр провел 26 мая против «Анжи».



С сезона 2019/2020 Александр приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды «Урал».