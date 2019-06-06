Ребёнка доставили в больницу: в Екатеринбурге столкнулись фургон и легковушка

Вчера, 7 июня, на 29-ом километре екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днём, около 17:25, произошла авария с участием фургона Renault Master и легковушки Toyota Prius. Пострадал ребёнок.Водитель фургона ехал по ЕКАД в сторону Берёзовского и по неизвестным причинам допустил наезд на движущуюся впереди легковушку.В Toyota Prius на момент аварии находилось четыре человека: водитель, его жена и двое детей (7 и 12 лет). В результате столкновения 7-летнего мальчика с ушибами мягких тканей головы доставили в больницу №9. Во время движения дети были пристёгнуты штатным ремнём безопасности.Все детали произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД. По факту аварии будет проведено следствие.