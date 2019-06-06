За рулём легковушки был пенсионер: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и мотоцикла

09:23 | 8.06.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне, 7 июня, в Екатеринбурге на пересечении Сибирского тракта и переулка Базового вечером произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и мотоцикла Yamaha. За рулём легковушки находился 79-летний мужчина.



По предварительным данным, пенсионер выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, после чего в него влетел мотоцикл. Дочь мужчины опровергает эту версию, утверждая, что водитель Chevrolet пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. В левом от легковушки ряду находился автобус, из-за которого ни пенсионер не смог увидеть мотоцикл, ни мотоциклист не смог увидеть легковушку.



В мотоцикле, кроме водителя, находилась девушка. В результате столкновения она перелетела через легковушку и получила повреждение связок шейного отдела позвонка.