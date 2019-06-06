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19:46 | 7.06.2019

Фото: ФК «Урал»

Трое ушли, двое остались: изменения в составе футбольного клуба «Урал»

Футбольный клуб «Урал» продлил контракты с капитаном команды Артёмом Фидлером и нападающим Павлом Погребняком. Состав клуба покинули сразу три игрока: защитник Грегор Балажиц, полузащитник Илья Жигулёв и полузащитник Анатолий Катрич.

Артем Фидлер является уроженцем Екатеринбурга. Дебютировал за «Урал» 14 лет назад. За это время провел в составе команды около трехсот матчей.

Павел Погребняк пополнил состав «Урала» в прошлом году. Сыграл в 14 матчах в РПЛ и Кубке России, забив три гола.

Грегор Балажиц начал выступать за «Урал» зимой 2017 года. За два с половиной сезона провел 48 матчей в Российской Премьер-Лиге.

Илья Жигулёв пришел в «Урал» в начале прошлого сезона, принял участие в пяти матчах Премьер-Лиги и двух матчах Кубка, став автором одного забитого мяча.

Анатолий Катрич стал свердловским футболистом зимой этого года. Весной он выступал в основном за «Урал-2», а также вышел на поле в поединке главной команды против «Анжи».

Трое ушли, двое остались: изменения в составе футбольного клуба «Урал»Грегор Балажиц

Трое ушли, двое остались: изменения в составе футбольного клуба «Урал»Илья Жигулёв

Трое ушли, двое остались: изменения в составе футбольного клуба «Урал»Анатолий Катрич

Напомним, «Урал» завершил сезон 2018/2019 на 14 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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