Анатолий Марчевский вновь стал директором Екатеринбургского цирка

18:03 | 7.06.2019

Фото: Znak.com

Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский восстановлен в должности. Но он от нее отказался, и стал советником генерального директора Росгосцирка.



«Новый директор Росгосцирка Владимир Шемякин оперативно разобрался в происходящем. Приказ о моем увольнении аннулирован, я восстановлен в той должности, в которой был. Но одновременно мне предложили стать советником генерального директора Росгосцирка. Этим предложением Владимир Шемякин оказал мне большое доверие. И я его оправдаю», — рассказал Анатолий Марчевский порталу E1.RU.



В связи с этим, в ходе судебного разбирательства в Ленинском районном суде Екатеринбурга, Анатолий Марчевский отказался от иска к ФКП «Российская государственная цирковая компания». Данное гражданское дело закрыто.



К работе, в своей новой должности, Анатолий Марчевский приступит 1 июля, впредь он будет курировать фестивали и поддержку детского цирка. По словам Марчевского, его рабочее место останется в екатеринбургском цирке, кроме того он знает кто будет новым директором цирка, но объявит об этом директор Росгосцирка Владимир Шемякин.



«Мой кабинет будет находиться в Екатеринбургском цирке. У меня есть понимание, кто должен его возглавить. В конце июня Владимир Шемякин приедет к нам и объявит. Отдельно хочу сказать спасибо тем людям, которые мне сегодня звонят и поздравляют с тем, что правда победила», - добавил он в завершение.



Напомним, что Анатолий Марчевский был уволен в 2018 году после затяжного конфликта с Росгосцирком, который обвинил его в использовании казенных площадей для ведения семейного бизнеса. Однако Марчевский несколько раз оспаривал в суде вынесенные ему приговоры.