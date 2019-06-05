Завод в Нижнем Тагиле запустит новое оборудование для повышения качества асфальта

17:45 | 7.06.2019

Фото: yandex.ru/images

С 12 июня на заводе «Тагилдорстрой» качество асфальтобетонной смеси повысят с помощью запуска нового оборудования.



На асфальтовом заводе 15 специалистов «Тагилдорстроя» и «Уфадормаша» уже устанавливают новое, более современное, оборудование для производства асфальтобетонной смеси, которая будет соответствовать требованиям национальной программы «Безопасные и качественные автодороги». Новое оборудование, привезенное из Башкирии, требуется для контроля дозирования материала, благодаря чему можно будет менять количество минерального порошка, битума и определенных фракций гравия.



По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Василева, после возобновления работы завода завершат укладку асфальта на улицах Челюскинцев, Гагарина, Товарном дворе и перейдут на другие участки, требующие ремонта.