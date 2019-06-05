Рейс Екатеринбург — Новый Уренгой задержали в Кольцово на шесть часов

12:19 | 7.06.2019

Фото: Вести.Ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан вылет пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполняющий рейс Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде.



На шесть часов задержали Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Екатеринбурга еще в 08:25 по местному времени. Вылет перенесли на 13:30. Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал», у самолета обнаружили технические неисправности, которые перед полетом должны устранить.