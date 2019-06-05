Заседание Экспертного совета по рассмотрению возможных площадок для строительства Собора Святой Екатерины. Трансляция

12:10 | 7.06.2019

В мэрии Екатеринбурга проходит заседание Экспертного совета по рассмотрению возможных площадок для строительства Собора святой великомученицы Екатерины, предложенных горожанами в рамках обращения в электронную приемную Администрации города.



